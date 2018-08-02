Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в размере $250 млн

Американский сенат одобрил новый оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине $250 млн на укрепление обороноспособности. Об этом сообщается в отчете верней палаты конгресса.

Уточняется, что это решение одобрили 87 сенаторов, десять проголосовали против, еще трое воздержались.

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В фейсбуке посольства Украины в США также подтверждается эта информация. Там уточнили, что эти средства будут направлены на обеспечение безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости от информационных и коммуникационных технологий России, усиление возможностей защиты от кибератак и содействие участию в программах обмена информацией.

Ранее минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону.