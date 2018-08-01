В Таджикистане нейтрализовали террористов, готовивших атаку на российскую военную базу

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В Таджикистане сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали подпольную террористическую ячейку, готовившую, в том числе, атаку на российскую военную базу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей госкомитета нацбезопасности республики.

Отмечается, что 14 членов ячейки запрещенной в Таджикистане «Партии исламского возрождения» были задержаны в феврале. Они планировали совершить теракты в марте, во время празднования Навруза.

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По данным комитета нацбезопасности, организаторы проходили подготовку в районе города Джелалабад в Афганистане, после чего принимали участия в боевых действиях в составе группировки «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали женщину, спонсировавшую террористов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.