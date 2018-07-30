NBC: «Талибан» вскоре проведет вторую встречу с представителями США

Недовольство президента США Дональда Трампа по поводу 17-летней войны в Афганистане побудило американских дипломатов и военных командиров попытаться начать мирные переговоры с движением «Талибан», в том числе провести прямые переговоры, сообщили американскому телеканалу NBC News нынешние и бывшие американские чиновники.

Как рассказали источники NBC внутри движения «Талибан» и бывшие американские дипломаты, талибы приветствовали шаг со стороны американцев, и вскоре планируют снова встретиться с американскими официальными лицами после встречи, которая состоялась неделю назад в Катаре.

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Такие встречи представляют собой серьезные дипломатические усилия для прекращения войны в течение пятилетнего срока, отмечает NBC.

Афганские правительственные чиновники обеспокоены тем, что США, которые нуждаются в мирном урегулировании, позволят талибам выбить из сверхдержавы определенные уступки, говорится в материале.

«Существует опасность, что «Талибан» почует слабость», — сказал один иностранный дипломат NBC News.

Импульсивный характер Трампа и его открыто выраженные сомнения в отношении военной миссии США в Афганистане, ускорили готовность среди американских высших должностных лиц и военных офицеров, поясняет телеканал.

Американский телеканал напоминает, что последняя дипломатическая попытка положить конец войне закончилась полным провалом в 2013 году в условиях вражды между действующим тогда президентом Афганистана Хамидом Карзаем и американскими чиновниками.

Между тем, американские чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может резко прервать военную миссию в Афганистане без какого-либо предупреждения.

Как отмечает NBC, в прошлом году Трамп против своего желания одобрил увеличение контингента американских военных на территории Афганистана на несколько тысяч человек, хотя он по-прежнему скептически относится к сохранению 15-тысячного войска США.

В результате этого администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на рискованном дипломатическом пари с целью прекращения военного конфликта, констатирует телеканал.

Ранее СМИ сообщили, что США оставят большую часть Афганистана под контролем талибов. По данным газеты The New York Times, стратегия США предусматривает отступление афганских военнослужащих в крупные населенные пункты.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.