Путин: ВМФ получит 26 новых кораблей и судов в 2018 году

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом «Калибр», заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер напомнил, что в 2018 году российский флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Также он заявил о развитии инфрастуктуры флота, включая объекты базирования.

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«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр»», — сказал Путин.

Он также отметил «огромную заслугу» работников судостроительной отрасли, благодаря которым перевооружение и модернизация осуществляются «хорошими темпами».

Ранее сообщалось, что Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России.