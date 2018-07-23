Семьи погибших в Сирии российских военных приехали встретиться с Асадом

Семьи российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Сирии прибыли в страну, сообщает РИА «Новости».

Пять семей российских военнослужащих встретятся с главой государства, посетят авиабазу Хмеймим и возложат цветы к памятнику.

Среди прибывших родственников: родители Героя России Романа Филипова, жена и трое детей Героя России Марата Ахметшина, жена и сын Героя России Олега Пешкова, жена и дочь подполковника Валерия Матвеева, дочь операционной медицинской сестры Надежды Дураченко.

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В ходе поездки члены семей российских военнослужащих встретятся с президентом Сирии и его семьей.

В мае этого года президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.