В Пентагоне рассказали о перспективах денуклеаризации КНДР

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что скептично оценивает перспективы того, что КНДР предпримет шаги на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, он смотрит на денуклеаризацию Северной Кореи «с глубоким скепсисом».

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Однако, он также добавил, что надеется на то, что денуклеаризация Корейского полуострова произойдет.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.

По его словам, денуклеаризация КНДР за год технически возможна, но, «вероятно, этого не произойдет».