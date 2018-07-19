Путин призвал задуматься желающих включить Украину и Грузию в НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что желающим включить Украину или Грузию в состав НАТО, стоит подумать о последствиях такой безответственной политики, сообщает РИА «Новости».
Об этом он заявил, выступая на совещании послов и постоянных представителей России.
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«Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО.
Ранее Путин заявил, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям со всеми странами.