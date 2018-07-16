СМИ: США планируют эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Ряд стран, в том числе США, Франция и Великобритания обсуждают эвакуацию членов организации «Белые каски» с территории Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, сейчас в Сирии находятся около тысячи сотрудников организации и члены их семей. Дипломатический источник сообщил, что их готовы принять Великобритания, Канада и Германия.

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Сирийское правительство считает «Белых касок» террористической группой.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп обсуждал данный вопрос на саммите НАТО и может обсудить его с российским президентом Владимиром Путиным, однако США и их союзники ищут план эвакуации, который не будет задействовать Россию, поддерживающую власти Сирии.