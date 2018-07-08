На Украине придумали «суперход» для попадания в НАТО

Глава украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что страна может вступить в НАТО посредством более тесного взаимодействия с западными странами. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф».

Бадрак отметил, что Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не разрешит существующие территориальные проблемы.

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«Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать», — сказал Бадрак.

По его словам, «суперходом» будет размещение на территории Украины базы ПРО США, а также нескольких дивизионов Patriot. Он добавил, что на Украине согласились бы на «заслон» из подразделений НАТО на границе. По мнению Бадрака, в этом случае жители страны будут чувствовать себя «более защищенными».

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов НАТО 12 июля проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии Петром Порошенко и Георгием Маргвелашвили.