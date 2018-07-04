Военные Южной Кореи посетили мотострелков в Приморье

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский заявил, что офицеры Первой армии Южной Кореи прибыли с визитом в Приморье и посетили мотострелковое соединение в Уссурийске. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в соответствие с планом международной деятельности министерства обороны России военная делегация командования Первой армии Республики Корея, которая вчера прибыла в Приморье, посетила мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Уссурийске», — сказал Воскресенский.

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Он рассказал, что командующий Первой армией Южной Кореи генерал Пак Чон Чжин и офицеры его штаба вместе с командующим общевойсковой армией ВВО генерал-майора Олега Цекова провели осмотр казарм и общежитий личного состава, а также посетили музей части.

Также военные из Южной Кореи познакомились с образцами боевой и специальной техники соединения.

Ранее сообщалось, что российские инспекторы проверят военный объект в Норвегии.