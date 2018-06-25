WP: в НАТО предсказали поражение от России из-за плохих дорог

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Военные НАТО пришли к выводу, что армия США не сможет остановить продвижение российских войск в случае вторжения на территорию Польши и Прибалтики. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что об этом свидетельствуют итоги военных игр, которые были проведены в Европе военным командованием США. По их мнению, первая фаза военных действий будет проиграна из-за плохой инфраструктуры. Продвижение американский войск будет происходить медленно из-за узких дорог и хлипких мостов. Пока армия США доберется до театра военных действий, российские войска смогут занять всю Прибалтику.

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По словам командира одного из подразделений армии США Адама Лэки, даже при передвижении войск из страны в страну во время учений возникают задержки. Они могут быть связаны, например, с необходимостью перехода на другую железнодорожную колею. Кроме того, российские войска лучше ориентируются на территории Восточной Европы.

Ранее американский генерал Джон Хайтен во время слушаний в нижней палате парламента США заявил, что Соединенные Штаты опасаются средств России и Китая, которые смогут угрожать американским спутникам на всех орбитах.