Минобороны опубликовало карту плана «Барбаросса»

Министерство обороны опубликовало исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны.

Среди них первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана «Барбаросса».

«Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии», — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.