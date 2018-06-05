Главком ВМС Украины рассказал о «точке невозврата»

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что если Киев не найдет деньги на строительство корвета серии «Владимир Великий», военному судостроению страны грозит «точка невозврата». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование», — сказал Воронченко.

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По его словам, на строительство корвета планировалось выделить 1,3 млрд гривен ($51 млн), но украинские власти так и не выделили данные средства.

Он также добавил, что в настоящее время правительство Украины пытается найти деньги на строительство корвета.