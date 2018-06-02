В Иране разбился военный самолет

В одной из центральных провинций Ирана потерпел крушение самолет ВВС страны, сообщает Reuters со ссылкой на иранское новостное агентство Fars

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Дастерд в провинции Исфахан, его причиной стала техническая неисправность самолета.

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Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться. Их обнаружили спасатели, пилоты были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета в США погиб один человек. Также ранее сообщалось, что при крушении военно-транспортного самолета в штате Джорджия погибли девять человек.