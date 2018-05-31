МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок допустил возможность включения Украины в список ответственных за крушение рейса МН17, передает Parool.
«Я ничего не исключаю», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства в ходе дебатов на тему катастрофы.
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Дебаты, в ходе которых было сделано данное заявление, состоялись в палате представителей парламента Нидерландов. Блок отметил, что хотя допускает возможное включение украинской стороны в список ответственных за катастрофу, на данный момент он не видит для этого достаточных оснований.
Ранее сообщалось, что минтранс Малайзии выступил против обвинений в адрес России по делу MH17.