Песков о неудачных испытаниях российских ракет: слушайте Путина и верьте ему
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о якобы неудачных испытаниях российских ракет и призвал слушать Владимира Путина, передает РИА «Новости».
В Госдуме также прокомментировали эти данные и посоветовали американской стороне не волноваться, так как после начала эксплуатации ракет, они сработают, а во время испытаний возможны неудачи.
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«Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему», — заявил Песков.
Ранее американские СМИ сообщили о неудачных испытаниях ракет с ядерной установкой в России.