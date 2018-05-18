Росатом разрабатывает ядерные реакторы для военных целей

В Росатоме занимаются разработкой ядерных реакторов с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем военного назначения, следует из отчета центра раскрытия корпоративной информации, который цитирует РИА «Новости».

«Реакторные установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем: выполнялись работы в рамках государственного оборонного заказа», — сообщается в отчете «Росатом» АО «ОКБ «Гидропресс» за 2017 год.

В отчете говорится о проектно-конструкторских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Подробности данных работ не раскрываются.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире.