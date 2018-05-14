В Приморье подняли части упавшего в 1945 году самолета США

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский заявил, что специалисты совместной российско-американской поисковой экспедиции подняли на поверхность детали упавшего в 1945 году в Приморье американского самолета «Каталина». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ученые и военные специалисты, которые обеспечивают практическую деятельность российско-американской комиссии по военнопленным и пропавшим без вести, на первом этапе работы под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина» отдельного морского разведывательного авиаполка ТОФ», — сказал Воскресенский.

По его словам, поисковики извлекли на поверхность образцы обшивки и ряд маркированных деталей, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения.