На Украине призвали стянуть войска на границу с Крымом

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству Украины с призывом усилить военное присутствие на границе с Крымом, а также увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«За 4 года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного [Россией] Крыма мизерная, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России», — написала Гопко.

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Также она отметила необходимость усиления присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской области и, в особенности, в Геническом районе. Гопко добавила, что просьба также направлена министру внутренних дел Арсену Авакову.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать фирмам Украины потери в Крыму. Российские власти подвергли данное решение критике, Минюст не признал решение Гааги.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.