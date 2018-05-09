Израиль ознакомил Россию с разведданными по ядерной программе Ирана

Член правительства Израиля Зеев Элькин заявил, что израильские власти приняли все необходимые действия, чтобы российская сторона познакомилась с данными разведки о наличии секретной составляющей в иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

«Израиль сделал все шаги, необходимые для того, чтобы соответствующие российские специалисты ознакомились подробно с содержанием этого досье (в котором израильская разведка изложила свои доводы о наличии тайной ядерной программы Ирана. — «Газета.Ru»)», — сказал Элькин.

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Он отказался ответить на вопрос, будет ли обсуждение этих данных одной из тем встречи израильского премьера Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина. Беседа между лидерами государств должна состояться 9 мая, после чего Нетаньяху примет участие в параде Победы.

В конце апреля Нетаньяху обвинил Иран во лжи о ядерном оружии. В своем заявлении он сослался на данные разведки Израиля, которые в Белом доме назвали подлинными.