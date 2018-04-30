США и Иордания выступили за борьбу с иранским присутствием в Сирии

Американский госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что во время встречи главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность совместной работе по поддержке двусторонних связей между своими странами и достижению прогресса по ключевым региональным вопросам, включая приверженность достижению мира на Ближнем Востоке и усилия по деэскалации насилия и поддержке политического процесса, направленного на прекращение конфликта на сирийской территории.

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«…обе наши страны знают об угрозе, которую Иран представляет для региона. Сегодня утром (30.04) у нас была возможность обсудить, как лучше противостоять злокачественному влиянию и деятельности Ирана в регионе…», — заявил Помпео.

Ранее западная коалиция, которую возглавляют США, заявила о завершении масштабных боевых операций по борьбе с группировкой «Исламское государство» на территории Ирака.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.