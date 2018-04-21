В Иране рассказали о реакции на возможный выход США из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у национального атомного агентства есть варианты «ожидаемой и неожиданной» реакции в случае, если США решат покинуть ядерное соглашение, передает Reuters.

«Наша организация по атомной энергии полностью готова... к действиям, которых они (США — «Газета.Ru) ожидают и которых они не ожидают», — сказал Роухани.

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Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Мехди Санаи ядерное соглашение.

Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в разговоре с Хасаном Роухани поддержал иранскую ядерную сделку.