Лавров назвал риск для человечества в космосе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал риском для всего человечества стремление США к военному доминированию в космосе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Доминировать у них в общем-то принято везде: не только в космосе — на земле, на суше, в воздухе. И это записано в их доктринальных документах. Так что здесь ничего удивительного нет, но, повторю, перенос этой логики на космическое пространство, конечно, будет весьма и весьма серьезным риском для всего человечества», — сказал Лавров.

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Министр подчеркнул, что американская страна на протяжении нескольких лет блокирует начало переговоров по российско-китайской инициативе о подготовке договора о запрещении размещения оружия в космосе.

«Речь не идет о недопущении милитаризации космоса, потому что спутники в военных целях запускаются и нами, и американцами, и многим другими. Это отдельная вещь. Но вот оружие размещать в космосе было бы очень рискованно и создавало бы новые совершенно не просчитанные, непредсказуемые угрозы», — добавил он.

Лавров отметил, что российская сторона «не имеет права смотреть на все это сквозь пальцы».

Ранее сообщалось, что сенат США назначил нового директора NASA.