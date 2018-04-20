Лавров: «Новичок» состоял на вооружении США и производится элементарно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вещество, использованное при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое западные страны называют «Новичок», состояло на вооружении в США, передает РИА «Новости».
«Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно», — сказал Лавров.
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Глава МИД также напомнил, что один из разработчиков этого вещества Вил Мирзаянов эмигрировал в США, где и опубликовал формулу вещества.
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО указал на наличие у США патента на «Новичок».