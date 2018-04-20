Пентагон заказал свое собственное гиперзвуковое оружие на $928 млн

Министерство обороны США заключило контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin, передает Defence News.

Отмечается, что ракетами этого типа планируется оснащать самолеты ВВС США. Ожидается, что Пентагон выделит на их производство $928 млн. Сроки контракта на данный момент неизвестно.

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По словам представителя военного ведомства Энн Стефанек, проект по производству ракет подобного типа является одной из двух мер по созданию гиперзвукового оружия, второй мерой является совместный проект ВВС США и управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны, результаты которого ожидаются к 2023 году.

Ранее сообщалось, что глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил об отсутствии доказательств наличия на вооружении у России «непобедимого» гиперзвукового оружия, однако призвал доверять в этом вопросе президенту России Владимиру Путину.