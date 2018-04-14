__is_photorep_included11717017: 1

ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету, выпущенную странами Запада по Сирии, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает РИА «Новости».

«В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО,С-125, С-200, «бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами» — сказал Рудской.

Реклама

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

«Газета.Ru» следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.