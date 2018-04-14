Путин: эксперты и местные жители не подтвердили факт химатаки в Сирии

Президент России Владимир Путин прокомментировал удары США по территории Сирии, указав, что ни эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей поводом для ракетной атаки.

«Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — заявил Путин.

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Он также отметил, что Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию собственных специалистов с целью установления всех обстоятельств, однако «группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования».

Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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