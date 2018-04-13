В Совфеде не исключили прекращение поставок двигателей РД-180 в США в случае ответных мер

В случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются для спутников, заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, сообщает РИА «Новости»

«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия». Эти двигатели использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон, то есть с ними США запускают и военные спутники», — заявил Рябухин.

Реклама

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ответные действия в отношении антироссийской политики США. Лидеры парламентских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предлагают среди прочих мер запретить алкоголь, продукты и табак из США и других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.