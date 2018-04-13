Глава ЦРУ заявил о «паре сотен убитых россиян» в Сирии

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что «несколько недель назад» в Сирии «были убиты пара сотен россиян», передает РИА «Новости».

Помпео в ходе показаний в конгрессе говорил о действиях, которые администрация США предпринимает против России. Сначала он сказал, что администрация ввела санкции по принятому конгрессом закону CAATSA, затем — что из США были высланы 60 российских дипломатов.

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«Нынешняя администрация также объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии. Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских были убиты. Список действий, которые предприняла администрация — я готов вам сообщить о них всех, но не хочу занимать (время)», — сказал Помпео.

При этом он не уточнил, о каком именно инциденте в Сирии идет речь.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил увольнение Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря. После увольнения Трамп внес на утверждение на пост госсекретаря кандидатуру Помпео.