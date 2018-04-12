Белый дом: Трамп изучает разведданные, чтобы принять решение по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, передает РИА «Новости».

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном и премьер-министром [Великобритании Терезой] Мэй сегодня вечером», — сказал Сандерс.

Ранее глава комитета сената США по международным делам Боб Кокер заявлял, что Трамп осознал свою ошибку по Сирии.