Генштаб России прокомментировал выдвижение авианосца США в Персидский залив

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэном» должна прибыть в Персидский залив в начале мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, авианосная группа с эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив.

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«Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе», — сказал Познихир.

По его словам, в Генштабе России внимательно отслеживают ситуацию вокруг Сирии.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземноморье.

11 апреля апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.