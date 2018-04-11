Генштаб России прокомментировал выдвижение авианосца США в Персидский залив
Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэном» должна прибыть в Персидский залив в начале мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, авианосная группа с эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив.
Реклама
«Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе», — сказал Познихир.
По его словам, в Генштабе России внимательно отслеживают ситуацию вокруг Сирии.
Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземноморье.
11 апреля апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.