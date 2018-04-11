Генштаб сообщил о размещении российской военной полиции в сирийской Думе

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что в сирийский город Дума с 12 апреля, вводится российская военная полиция. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», — сказал Познихир.

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Он также отметил, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

При этом, по его словам, правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

Ранее в Генгтабе ВС России заявили, что обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась.