В США поднялся в воздух самолет «судного дня»

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США подняли в воздух самолет «судного дня», передает РИА «Новости».

На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar.

Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет «судного дня».

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Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.

Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Ранее в США самолеты «судного дня» получили повреждения в результате торнадо.