Путин рассказал о разработке уникального оружия

Президент России Владимир Путин рассказал, что специалисты Национального исследовательского центра »Курчатовский институт» принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире, передает РИА «Новости».

Об образцах оружия президент рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию.

Реклама

«В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», — сказал Путин.

По его словам главы, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.

Ранее Путин рассказал, что разработка новых видов вооружений велась много лет и шла в непростых условиях. Также Путин объяснил, как новые военные разработки используются в гражданской отрасли.