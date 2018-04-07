Пентагон сообщил об отправке первых подразделений США к границе с Мексикой

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выпустили совместное заявление в котором говорится об отправке первых подразделений американской национальной гвардии к границе с Мексикой

«Сегодня подразделения национальной гвардии отправляются для выполнения обязанностей по обеспечению безопасности вдоль юго-западной границы США», — говорится в тексте заявления.

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Отмечается, что подразделения национальной гвардии будут заняты работой над уязвимостями в безопасности границ, выявлеными департаментом Нильсен совместно с губернаторами пограничных штатов, которым главы ведомств выразили отдельную благодарность.

Ранее сообщалось, что США намерены направить до четырех тысяч военных на границу с Мексикой.