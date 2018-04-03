Трамп и эмир Катара обсудили конфликт в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили преодоление конфликта между странами Персидского залива и усиление Ирана в регионе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Трамп поблагодарил эмира за приверженность Катара борьбе с терроризмом и экстремизмом и их финансированием. Лидеры также обсудили все более и более необдуманное поведение Ирана в регионе и угрозу, которую он представляет региональной стабильности», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили препятствия на пути восстановления единства в совете стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и эмир Катара обменяются мнениями по основным международным проблемам.