Путин: для совместного с Турцией производства С-400 нет ограничений

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что нет ограничений для возможного совместного с Турцией производства зенитных ракетных комплексов С-400 и передачи технологий турецкой стороне.

«Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки Турции ЗРК С-400.