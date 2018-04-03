Путин назвал приоритет военно-технического сотрудничества с Турцией

Президент России Владимир Путин заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 является приоритетом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией в Анкаре.

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«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе российско-турецких переговоров в Анкаре обсудят поставки зенитных ракетных комплексов С-400.