В Кремле заявили, что Трамп не говорил о победе США в гонке вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп не говорил о победе своей страны в гонке вооружений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности, а что касается содержания разговора — мы делали сообщение по его результатам и сказали в этом сообщении все, что считали необходимым», — заявил Песков.

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Он также добавил, что Россия никогда не придавала публичности, гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что, если Россия хочет новую гонку вооружений, это можно устроить, и победа останется за США. Позднее в Госдуме прокомментировали это заявление.