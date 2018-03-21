Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за нового оружия России
Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его обеспокоили слова Путина о разработке оружия, способного обойти американскую оборону, сообщает The New York Times.
Трамп добавил, что выступает за снижение напряженности в гонке вооружений между странами.
Ранее председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никакой защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.