В Пентагоне заявили о беззащитности США перед российским гиперзвуковым оружием

Председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никакой защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия, передает Business Insider.

Он рассказал, что «видел, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности».

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«У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет «Авангард».