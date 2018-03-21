В Пентагоне заявили о беззащитности США перед российским гиперзвуковым оружием
Председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никакой защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия, передает Business Insider.
Он рассказал, что «видел, как Россия и Китай испытывают сверхзвуковые возможности».
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«У нас нет никакой защиты, которая могла бы противостоять применению такого оружия против нас», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет «Авангард».