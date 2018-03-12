Минобороны подписало контракт на гиперзвуковые ракеты «Авангард»

Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Борисов, передает РИА «Новости».

«Система «Авангард», о которой говорил президент [России Владимир Путин], хорошо испытана… Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», — сказал Борисов.

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Он отметил, что создание ракеты было трудной задачей.

«Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода», — добавил Борисов.

Ранее источник сообщил, что комплекс «Авангард» запущен в серийное производство.