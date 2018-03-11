Шойгу: россияне дают взятки, чтобы служить по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что престиж российской армии вырос настолько, что россияне дают взятки, чтобы служить по контракту.

«Сегодня у нас примерно раз в неделю возбуждаются уголовные дела по даче взятки для поступления на службу по контракту. Потому что достаточно высокое денежное содержание, потому что после окончания достойной службы достаточно серьезное социальное обеспечение», — сказал Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

Ранее Владимир Путин заявил, что армия России не просто возродилась, а создалась заново.