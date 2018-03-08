Пентагон: ПРО США не может противостоять России и Китаю

Заместитель министра обороны США Джон Руд считает, что противоракетная оборона Соединенных штатов не сможет предотвратить атаку стратегических сил России и Китая, передает РИА «Новости».

«Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая», — сказал Руд.

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Также он отметил, что США известны планы России и Китая по созданию нового гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что источник назвал американские противоракеты «рогатками против самолета».

1 марта на ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новом вооружении, которое разрабатывают в стране.