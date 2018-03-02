Путин рассказал, как одним звонком «вытащил» журналистов из-под пуль

Президент России Владимир Путин рассказал, как с помощью звонка гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву «вытащил» двух журналистов из «горячей точки». Об этом он сказал на медиафоруме региональных СМИ в Калининграде, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил президенту ввести социальные гарантии для военных корреспондентов.

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Отвечая на вопрос, Путин вспомнил, как однажды смотрел с одним из своих иностранных коллег репортаж из «горячей точки». По словам президента, его коллега призвал убрать оттуда журналистов, так как они «лезут под пули».

«Я позвонил [Олегу] Добродееву, и тот «убрал» оттуда журналистов», — сказал Путин.

В ходе медиафорума Путин также объяснил, как новые военные разработки используются в гражданской отрасли.