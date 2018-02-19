Генсек НАТО заявил о возможности новой ядерной гонки из-за России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и таким образом провоцирует новую ядерную гонку, рассказал политик в интервью газете Bild.

«США, как один из подписантов Договора о ликвидации ракет, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены» — сказал Столтенберг.

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Столтенберг отметил, что модернизация ядерного вооружения в России может спровоцировать другие европейские страны на разворачивание ядерной программы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный арсенал Соединенных Штатов самый сильный в мире.