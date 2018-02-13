Корабль «Адмирал Виноградов» провел ракетные стрельбы в Японском море

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» провел ракетные и артиллерийские стрельбы в водах Японского моря, передает РИА «Новости».

«По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели», — заявил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В рамках учений корабль применил артиллерийские установки, а также провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны «Кинжал».