Помощник Путина рассказал об объемах российского экспорта вооружения в 2017 году

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин рассказал, что в 2017 году Россия поставила вооружения и военную технику на сумму более $15 млрд. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно $15 млрд, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более $16 млрд», — отметил Кожин.

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По его словам, в 2017 году сильно изменилась география потенциальных партнеров России.

«Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер», — рассказал Кожин.

Ранее президент России Владимир Путин указал на недобросовестную конкуренцию в сфере ВТС.