Путин заявил о принятии новой программы вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что в России принята новая госпрограмма вооружения (ГПВ) на 2018-2027. Об этом он заявил в ходе посещения ПАО «Объединенной двигателестроительной корпорации» в Уфе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы принимаем, уже приняли программу вооружения и государственный [оборонный] заказ до 2027 года», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что госпрограмма вооружений должна обеспечить нейтрализацию внешней угрозы.