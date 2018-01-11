Путин: Россия готова передать Киеву военные корабли из Крыма
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли из Крыма, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.
Путин добавил, что Россия готова пригласить специалистов из Киева для утилизации боеприпасов Украины в Крыму, так как перевозить их опасно.
Он также назвал нынешнюю ситуацию между странами ненормальной и выразил уверенность в нормализации отношений.