Путин: Россия готова передать Киеву военные корабли из Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли из Крыма, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.

Путин добавил, что Россия готова пригласить специалистов из Киева для утилизации боеприпасов Украины в Крыму, так как перевозить их опасно.

Он также назвал нынешнюю ситуацию между странами ненормальной и выразил уверенность в нормализации отношений.